مصرع شخصين وإصابة 12 إثر انهيار شرفة في إيطاليا

قال قطاع الإطفاء اليوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 13 آخرون، بينهم أطفال، في أعقاب انهيار شرفة في ضواحي نابولي في إيطاليا.

وأودت الأجزاء الاسمنتية والصلبة بحياة شخص (29 عاما) وسيدة (35 عاما) كانا يعيشان في منطقة الإسكان اجتماعي.

وذكرت تقارير إعلامية أن عددا من المصابين في حالة خطيرة، بينهم ما لا يقل عن سبعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عامين وثمانية أعوام.

وقد وقع الحادث في وقت متأخر من أمس الاثنين. وكان الكثير من السكان يتواجدون في خارج مساكنهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا لقطاع الطوارئ، فإن شرفة في الطابق الرابع من المبنى انهارت، وأدت لانهيار شرفتين.

ولم يتضح سبب عدم تحمل الشرفة للحمولة. واضطر المئات من السكان لمغادرة منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة.