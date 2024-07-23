وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يجتمعون بطوكيو لبحث التهديدات الكورية الشمالية

من المنتظر أن يعقد وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، محادثات في طوكيو الأسبوع المقبل، لمناقشة قضايا مثل تعزيز تعاونهم الأمني الثلاثي ردا على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

ويأتي التجمع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بسبب إطلاق كوريا الشمالية المتكرر لبالونات تحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية، في خطوة المعاملة بالمثل ضد منشورات مناهضة لبيونج يانج، أرسلها منشقون كوريون شماليون في الجنوب إلى الشمال باستخدام بالونات.

وفي المقابل أطلقت كوريا الجنوبية بثا مناهضا لبيونج يانج عبر مكبرات الصوت على المناطق الحدودية على نطاق واسع لليوم الثاني، أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يقوم وزير الدفاع شين وون-سيك، ونظيريه الأمريكي لويد أوستن، والياباني مينورو كيهارا، بتقييم الوضع الأمني الإقليمي والتهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الأمني الثلاثي وإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الجهود، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وأضافت أن الوزير شين سيجري محادثات ثنائية مع كل من نظيريه الأمريكي والياباني على هامش الاجتماع الثلاثي.