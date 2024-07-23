الخطوط الجوية الكورية توقع مذكرة تفاهم لشراء 50 طائرة بوينج متطورة

من المقرر أن تشتري الخطوط الجوية الكورية أحدث طائرات بوينج المتوسطة والكبيرة الحجم " 9-777 و 10-787" وذلك ضمن مبادرتها لتحديث أسطولها.

وذكرت الإذاعة الكورية الجنوبية أن الشركة قالت إنها وقعت مذكرة تفاهم لشراء ما يصل إلى 50 طائرة بوينج أمس الاثنين، وذلك خلال معرض فارنبورو الجوي الدولي في المملكة المتحدة.

ويتردد أن الاتفاق، الذي ستبلغ قيمته نحو 30 تريليون وون أو نحو 22 مليار دولار، يعد أكبر اتفاق شراء طائرات توقعه الخطوط الجوية الكورية حتى الآن.

وتتمتع طائرة 9-777 بكفاءة في استخدام الوقود أعلى بنسبة 10% مقارنة بالطائرات طراز 777، ويمكن أن تحلق لمسافة أكثر من 13 ألف كيلومتر، وتحمل 420 راكبا.

ويمكن للطائرة 10-787 نقل ركاب وبضائع بنسبة 15% أعلى مقارنة بالطائرات 9-787، كما أنها تتمتع بكفاءة في استخدام الوقود أعلى بنسبة 25% مقارنة بالطائرات200-777.