إزالة 18 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 23 بالشرقية

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 15 حالة تعد بمساحة 8024 متر مباني و3 حالات تعد بمساحة 2 فدان و20 قيراطا على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.