وزير فلبيني: نستعد لظاهرة «لا نينا» التي قد تؤدي إلى أعاصير قوية

تستعد الفلبين لحدوث ظاهرة الطقس "لا نينا" في الشهر المقبل، والتي قد تؤدي إلى أعاصير قوية، بحسب ما قاله وزير العلوم والتكنولوجيا الفلبيني، ريناتو سوليدوم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن هناك فرصة بنسبة 70% لتطور ظاهرة "لا نينا" بداية من شهر أغسطس المقبل، حيث من المتوقع أن تصل إلى ذروتها في الربع الرابع من العام، وأن تستمر خلال الربع الأول من عام 2025، بحسب ما قاله سوليدوم في منتدى بمانيلا.

ويوضح الوزير الفلبيني: "في ظل حدوث ظاهرة" لا نينا"، التي من المرجح جدا خلالها أن تتعرض البلاد لأعاصير، يجب علينا الاستعداد للأعاصير القوية أيضا".

جدير بالذكر أن التغير المناخي في الفلبين يأتي عقب حدوث ظاهرة "النينو"، التي تأتي مصحوبة بارتفاع في درجات حرارة البحر والهواء.