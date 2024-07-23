طبيب: أعراض إصابة بايدن بكوفيد-19 اختفت تقريبا

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إن بايدن في طريقه للتعافي في أعقاب إصابته بكوفيد-19 .

وكتب كيفن أوكونور، الطبيب الشخصي للرئيس بايدن (81 عاما) في خطاب نشره البيت الأبيض "الأعراض التي كان يعاني منها اختفت تماما تقريبا".

وقال أوكونور إن نبض بايدن وضغط دمه ومعدل التنفس ودرجات الحرارة لا تزال "طبيعة تماما". كما أن تشبع الأكسجين في هواء الغرفة لا يزال ممتازا، كما أن رئتيه نظيفتان".

وقال الطبيب إن الرئيس بايدن تلقى جرعته العاشرة من عقار "باكسلوفيد" صباح اليوم الاثنين ويواصل آداء مهامه الرئاسية.

وقد عزل بايدن نفسه في منزله في ريهوبوث بيتش في ولاية ديلاوير منذ الأربعاء الماضي. ولم يتضح متي سيعود إلى البيت الأبيض في واشنطن وما إذا كان سيتمكن من الالتزام بجدول أعماله.