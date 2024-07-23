تقرير للشرطة البريطانية: العنف ضد النساء والفتيات حالة طوارئ وطنية

حذر قائد شرطة بريطاني بارز في تقرير جديد من أن العنف ضد النساء والفتيات هو "حالة طوارئ وطنية" حيث يتم تسجيل ما يقرب من ثلاثة آلاف جريمة يوميا.

وسجلت الشرطة أكثر من مليون جريمة عنف ضد النساء والفتيات في عام 2022 / 2023، وفقا لتقرير بتكليف من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية وكلية الشرطة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ووجد "بيان الشرطة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات" أن هذه الجرائم تمثل أقل بقليل من 20% من جميع الجرائم المسجلة لدى الشرطة باستثناء الاحتيال في إنجلترا وويلز بين أبريل 2022 ومارس 2023.

وقدر التقرير أن واحدة على الأقل من كل 12 امرأة ستكون ضحية سنويا - أي ما يعادل مليوني امرأة - ومن المتوقع أن يكون العدد الدقيق أعلى بكثير بسبب الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها.

ويقدر التقرير أن واحدا من كل 20 بالغا أو 3ر2 مليون شخص في إنجلترا وويلز يرتكبون مثل هذا العنف كل عام، ويعتقد أن العدد الفعلي أعلى بكثير.

كما أن سن الجناة أصبح أصغر، حيث يبلغ متوسط عمر المشتبه في ارتكابهم الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم الآن 15 عاما.

كما زادت جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم بنسبة 435% بين عامي 2013 و 2022 ، وفقا لتقديرات التقرير، من ما يزيد قليلا عن 20 ألفا إلى ما يقرب من 107 آلاف.

وقالت اللجنة إن قوات الشرطة تشهد "أنواعا أكثر تعقيدا من الجرائم" تسبب "ضررا كبيرا للضحايا والمجتمع ككل".