نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس جو بايدن سيلقي خطابا من البيت الأبيض، يوم الأربعاء، لمناقشة قراره بشأن الانسحاب من سباق الرئاسة.

وبحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، قال بايدن: "خطابي يوم الأربعاء سيتمحور حول الفترة المقبلة وكيف سأنهي واجباتي تجاه الشعب الأمريكي".

وأصدر بايدن، يوم الأحد، بيانا قال فيه إنه لن يقبل ترشيح الحزب الديمقراطي، وأعلن دعمه لنائبته كاملا هاريس لتكون بديلاً له على بطاقة الاقتراع.

وكان قد تم تشخيص حالة بايدن بالإصابة بكوفيد قبل أيام، الأمر الذي أخر إدلائه خطاب بشأن القرار.

وتولت هاريس زمام الحملة الرئاسية نهاية الأسبوع بعد إعلان بايدن المفاجئ بعدم سعيه الترشح مجدداً للرئاسة في نوفمبر.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بنيل هاريس دعم ما لا يقل عن 2214 مندوباً – وهو رقم أكبر من عتبة الـ1976 مندوباً التي تحتاجها لتأمين ترشيح الحزب الديمقراطي.

وجمعت هاريس 81 مليون دولار من مساهمات الحملة من أكثر من 888 ألف متبرع في الساعات الـ24 الأولى من إعلان بايدن تأييده لترشحها. لكنها تنتظر موافقة الديمقراطيين البارزين، من بينها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز.