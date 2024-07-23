قال محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن الرئيس عبد الناصر كان صادقًا وصريحًا مع المواطنين وتحمل المسؤولية عن هزيمة 1967.

وأضاف فايق في لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن المشير عبد الحكيم عامر كان سبب الهزيمة في 1967.

وتابع: الرئيس عبد الناصر كان مستعدًا لتحمل مسؤولية هزيمة 67 حتى النهاية، وفوجئت بخطاب التنحي وأنا في مكتبي بوزارة الإعلام. وبعدها حدثت فوضى أمام مكتبي بعد خطاب التنحي، وأصدرت قرارًا بانتهاء عمل التليفزيون في التاسعة مساءً، فقد كان هناك تحكم كامل في الإذاعة حينها.

وأردف: لم أسمح للمشير عبد الحكيم عامر أو اللواء شمس بدران باستخدام الإذاعة لبث بياناتهم بعد خطاب التنحي، ورفضت بيانًا آخر للسيدة أم كلثوم.

وأوضح وزير الإعلام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر: «أم كلثوم كانت تأتي لي باستمرار في مكتبي وتقترح علي أفكارًا لتنفيذها، وكانت تكتب تقارير سياسية لخدمة المجهود الحربي بعد عودتها من رحلاتها الخارجية».

وأكمل: كنت أعلم أن الجيش أمامه عامين أو ثلاثة للحرب مرة أخرى مع إسرائيل وتوجيه ضربة عسكرية، وكان هناك رفض تام لفكرة عودة الحياة مرة أخرى بعد حرب 1967، وتم إعداد برنامج بعنوان «ما يطلبه المحاربون» بعد الهزيمة.

واختتم: كنت حريصًا على إذاعة الأغاني الوطنية في الإذاعة بعد حرب 1967، وطلبت من أم كلثوم إعداد أغنية قصيرة وعلى الفور جهزت أغنية مكونة من 7 أبيات وطنية.