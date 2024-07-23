مجلس الوزراء التايلاندي يوافق على مواصلة دعم أسعار الطاقة والديزل

تعتزم الحكومة التايلاندية الاستمرار في دعم تعريفة الكهرباء وأسعار بيع الديزل بالتجزئة، لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب ما قاله وزير الطاقة، بيرابان ساليراتافيباجا.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء بأنه من المقرر أن يتم الإبقاء على رسوم الطاقة بواقع 18ر4 بات للوحدة للاستخدامات المنزلية والصناعية، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024، بحسب ما قاله بيرابان.

وأضاف وزير الطاقة التايلاندي للصحفيين بعدما وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي تم اعتمادها اليوم الثلاثاء، أن أسعار بيع الديزل بالتجزئة ستظل ثابتة بواقع 33 بات للتر الواحد حتى نهاية أكتوبر المقبل.