قال محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، إن اللواء محمد نجيب كان من أحد الضباط المخلصين في الجيش المصري رغم أنه لم يكن في تنظيم الضباط الأحرار من البداية.

وأضاف فايق في لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن نجيب تحالف مع جماعة الاخوان واعتقد أنه أقوى من مجلس الضباط الأحرار، فكانت له شعبية كبيرة في كلا من مصر والسودان.

وتابع: «الرئيس جمال عبد الناصر قال لرئيس وزراء السودان إسماعيل الأزهري إن اللواء محمد نجيب تربطه علاقة قوية مع الإخوان، وهذا ينبع من كون عبد الناصر سياسيا ولديه علاقات متعددة مع كافة الأحزاب السياسية».

وأردف: الرئيس عبد الناصر لم يكن مع الإخوان ولم ينغمس معهم بطريقتهم، ولم يقسم على البيعة لجماعة الإخوان رغم علاقته بهم، فقد كان يعمل على احتواء جميع الأحزاب السياسية بما فيهم الإخوان لتأسيس الثورة.

وأوضح أن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن يتلقى تعليمات من جماعة الإخوان وكانت تربطه علاقات مع بعض الأشخاص، فعندما تم حل الأحزاب السياسية تم استثناء الإخوان من القضية.