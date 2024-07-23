 فيديو.. محمد فايق وزير الإعلام في عهد عبد الناصر: لو لم يقم الجيش بثورة 23 يوليو لقام بها الشعب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. محمد فايق وزير الإعلام في عهد عبد الناصر: لو لم يقم الجيش بثورة 23 يوليو لقام بها الشعب


نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 9:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 9:35 م

أكد محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، أن ثورة 23 يوليو أحدثت تغييرا كبيرا في الناحية الجغرافية والإنسانية والاجتماعية في مصر.

وأضاف فايق في لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن امتداد ثورة 23 يوليو ما زال مستمرًا حتى الآن، وله تأثير قوي على إفريقيا ودول العالم الثالث.

وتابع: «لو لم يقم الجيش بثورة 23 يوليو لكان سيقوم بها الشعب بسبب السخط العام في الدولة، حيث كان هناك فراغ ديمقراطي كبير في مصر رغم وجود برلمان، لكنه لم يكن يعمل والدولة كانت تتدخل في الانتخابات، وهو ما حدث في انتخابات برلمان 2010».

وأوضح أنه عقب ثورة 30 يونيو 2013، تم تنفيذ عدة أمور إيجابية ليصبح صندوق الشعب هو المعيار الحقيقي للفوز في الانتخابات، حيث أن قوانين الانتخابات تغيرت عما كانت عليه قديمًا، وأصبح هناك ضرورة لاستخدام الرقم القومي والحبر الفسفوري وإشراف قضائي كامل.

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