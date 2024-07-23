وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد أهمية الوحدة الأوروبية بعد إعلان بوريل مقاطعة اجتماع بودابست

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أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، مجددا أهمية الوحدة الأوروبية بعد يوم من إعلان جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية مقاطعة اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل.

وحذرت بيربوك خلال اجتماع مع نظيرها الهولندي كاسبار فيلدكامب في برلين من أن "الأوقات الحالية خطيرة للغاية ولا تحتمل ألعابا صغيرة".

وقالت إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يظل "متحدا وحازما" بدلا من التركيز على تفاصيل الاجتماع الذي تقررت مقاطعته.

وجاء قرار المقاطعة ردا على "مهمة السلام" التي أعلن عنها بشكل شخصي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بزيارته لموسكو لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا بعد تولي المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو.

وقال بوريل إنه سيدعو الوزراء للاجتماع في بروكسل بدلا من بودابست، ضد رغبة كل من ألمانيا وإسبانيا ولوكسمبورج.

وذكرت بيربوك اليوم الثلاثاء إن بوريل، وليس أوربان، يمثل رئاسة الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.

وأضافت أنه ليس من المستغرب أن أفعال أوربان "تسببت في ارتباك بين العديد من شركائنا"، وقالت إنها ستلبي دعوة بوريل إلى بروكسل.

من جانبه، قال فيلدكامب إن هولندا تتوقع من الرئاسة المجرية أن تخدم وحدة الاتحاد الأوروبي وأن تعمل كوسيط أمين.