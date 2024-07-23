شرودر وفاجنر يحملان علم ألمانيا في افتتاح أولمبياد باريس 2024

تقرر أن يحمل دينيس شرودر، نجم منتخب ألمانيا، الذي أحرز كأس العالم لكرة السلة، وبطلة العالم مرتين في الجودو، آنا ماريا فاجنر، علم ألمانيا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، الجمعة المقبل.

وأكد الاتحاد الرياضي الألماني الأولمبي، صحة التقارير الصحفية التي تواترت مساء اليوم الثلاثاء، بعدما كان مقررا الإعلان عن الأسماء غدا الأربعاء.

وفاز شرودر، قائد منتخب ألمانيا لكرة السلة، بتصويت شارك فيه الجماهير واللاعبون الأولمبيون، برصيد 54ر103 نقطة، متقدما بفارق كبير عن الفائز بذهبية التنس في أولمبياد 2020، ألكسندر زفيريف (57ر57)، ولاعب الرماية كريستيان رايتس (89ر38).

أما فاجنر، ففازت بالتصويت برصيد 01ر88 نقطة، متفوقة على لاعبة كرة القدم ألكسندرا بوب (01ر74)، ونجمة الفروسية جيسيكا فون بريدو فيرندل (98ر45).

وأوضح الاتحاد الرياضي الألماني الأولمبي، أن أكثر من 500 ألف شخص شاركوا في هذا التصويت الجماهيري.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن شرودر اختير، ليكون أحد حاملي علم ألمانيا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وكان شرودر قد قاد منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم لكرة السلة، لأول مرة في تاريخه، العام الماضي، وقال منذ أشهر إن اختياره لحمل العلم "سيكون شرفًا كبيرًا".

كما أضاف اللاعب المولود لأم من جامبيا أن هذا الاختيار سيكون تعزيزًا قويًا لمبدأ التنوع.