توقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والتأمين الصحي للتوسع بالعيادات المسائية بمستشفيات الغربية

وقع الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور تامر مدكور مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، برتوكول تعاون للتوسع في العيادات المسائية في المستشفيات العامة بمحافظة الغربية؛ لتشمل خدمة مرضى التأمين الصحي، لتخفيف المعاناة عن المرضى وكذلك المنتفعين من التأمين الصحي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور تامر مدكور مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية؛ لتحسين جودة الخدمات الصحية بين التأمين الصحي بالغربية ومديرية الشئون الصحية بفتح عيادات مسائية بالمستشفيات العامة في محافظة الغربية؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ومرضى التأمين الصحي.



وتضمن البرتوكول، فتح العيادات المسائية يوم السبت القادم بمستشفيات المحلة العام، وكفر الزيات العام، وزفتي العام، وسمنود العام بالتخصصات المختلفة، وذلك من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً.

وأوضح مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية، أن هذا التوسع مخصص لتوفير خدمات صحية عالية الجودة في أوقات مرنة تناسب جميع الأشخاص من خلال افتتاح العيادات المسائية.

وتابع: "نسعى لتقليل الازدحام خلال ساعات النهار، وتخفيف الضغط على العيادات الصباحية بالتأمين الصحي، مما يتيح للمرضى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في أوقات أكثر ملاءمة لهم من خلال العيادات المسائية بالمستشفيات العامة، وتقديم خدمة صحية متميزة للجميع، وأن الهدف من فتح العيادات المسائية هو ضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للجميع، سواء كانوا من المنتفعين بالتأمين الصحي أو غير المنتفعين؛ لذا فإن هذه العيادات تخدم جميع أبناء المحافظة، حيث تشمل العيادات جميع التخصصات الطبية لمختلف الحالات الصحية وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع".



