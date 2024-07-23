جو بايدن يعتزم إلقاء كلمة من مكتبه بالبيت الأبيض بشأنه انسحابه من السباق الرئاسي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيلقي كلمة من مكتبه في البيت الأبيض الأربعاء بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.

وقال بايدن على منصة إكس: «مساء الغد عند الساعة 8 (بالتوقيت الأمريكي) سأخاطب الأمة من المكتب البيضوي بشأن ما ينتظرنا وكيف سأنجز المهمة للشعب الأمريكي».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة «إكس»: «بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي».

ووعد بايدن، بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.