تايلاند تعتزم تنظيم قطاع القنب من خلال تشريع

تعتزم تايلاند تنظيم قطاع القنب المتسارع في النمو من خلال تشريع، ربما يؤدي لإرجاء تطبيق خطة لإلغاء سياسة عدم تجريم القنب بعد معارضة داخل الائتلاف الحاكم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن انوتين شارنفيراكول، زعيم حزب بومجايثاي، أكبر ثاني كتلة في حكومة رئيس الوزراء سريتا تافيسين، قال إن الحكومة سوف تناقش خطط لوضع مشروع قانون لتنظيم قطاع القنب والاستخدام الأوسع نطاقا للنبات، أو ربما تقدم الأحزاب السياسية مشروعات القانون للبرلمان.

وعلى الرغم من عدم اتضاح التفاصيل، فإن الخطوة المؤيدة لطرح مشروع قانون تعني تعليق خطة تافيسين المثيرة للجدل لحظر القنب بعد عامين من القرار التاريخي بعدم تجريمه.