تسارع وتيرة نمو القروض في فيتنام خلال النصف الأول من 2024

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تسارع وتيرة نمو القروض في فيتنام خلال النصف الأول من العام الحالي لكنها مازالت أقل مما يستهدفه البنك المركزي

وقال داو منه تو نائب محافظ البنك المركزي في إيجاز صحفي بالعاصمة هانوي اليوم الثلاثاء إن القروض المصرفية في فيتنام زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل 6% سنويا مقابل نموها بمعدل 13ر3% سنويا خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء العام

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه مع نمو القروض بأقل كثيرا من المعدل المستهدف وهو 15% سنويا، أعلن البنك المركزي اعتزامه مواصلة مطالبة البنوك بخفض النفقات التشغيلية حتى تتمكن من خفض الفائدة على الإقراض.

في الوقت نفسه أشار البنك المركزي إلى خطر زيادة الديون المتعثرة في ظل معاناة الأسر والشركات من الظروف الصعبة. وخلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك الفيتنامية إلى 5% من إجمالي محفظة القروض، بحسب نائب محافظ البنك المركزي. ويستهدف البنك خفض هذه النسبة إلى 3% فقط بنهاية العام المقبل.

في الوقت نفسه فإن استمرار نمو القروض المصرفية في فيتنام سيجعل البنك المركزي يركز على رصد أي زيادة في معدل تضخم أسعار المستهلك مرتبطة بنمو الطلب، حيث وصل معدل التضخم بالفعل إلى الحد الأقصى من النطاق الذي تستهدفه الحكومة وهو من 4 إالى 5ر4% سنويا.و تتزامن زيادة الضغوط التضخمية مع نمو اقتصاد فيتنام خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 93ر6% وهو ما يتجاوز التوقعات.