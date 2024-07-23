إجراءات أمنية مشددة لمنع تسلل عناصر وقيادات داعش من سوريا إلى العراق 

حذرت مصادر استخباراتية عسكرية عراقية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر تسلل نحو 1200 من عناصر وقيادات تنظيم داعش صدرت بحقهم إجراءات العفو من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكشف منشور عسكري عراقي نشرت اليوم، نقلا عن معلومات استخباراتية تابعة لقيادة عمليات غربي نينوى أن قوات سوريا الديمقراطية /قسد/ أحد أذرع حزب العمال الكردستاني المحظور أصدرت في 21 من الشهر الجاري قرارا بالعفو عن جميع السجناء بينهم 1200 من عناصر وقيادات تنظيم داعش من جميع الجنسيات العربية والأجنبية بينهم 470 من العراقيين.

ودعت قيادة عمليات نينوى القوات العراقية في محافظة نينوى إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه الشديد وتسخير المصادر لمنعهم من التسلل إلى داخل الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة.

وتواصل القوات العراقية بجميع تشكيلاتها ملاحقة عناصر داعش التي تنشط في المناطق الصحراوية والجبلية في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وديالى من خلال شن عمليات عسكرية وبمشاركة الطيران العسكري والقوات الجوية.



وسبق لقوات حرس الحدود العراقية أن أقامت حاجزا حدوديا على طول الحدود العراقية السورية المشتركة اشتمل على شق خندق كبير ونصب أسلاك شائكة كما تم نشرت قوات من حرس الحدود لمنع أية عمليات تسلل تقوم بها العناصر المسلحة والمدنيين الفارين من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية.