مودي يتعهد بتقديم نحو 24 مليار دولار لتوفير الوظائف والمساعدات المالية للحلفاء

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بتقديم تريليوني روبية (9ر23 مليار دولار) لتعزيز الوظائف وتحسين التعليم في الهند، وزيادة الإنفاق لحلفائه الجدد، فيما يستهدف أيضا خفض العجز المالي خلال العام الجاري.

وقالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، في خطاب الموازنة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستركز على التوظيف وتعزيز المهارات والشركات الصغيرة والطبقة المتوسطة في السنة المالية حتى مارس 2025، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت سيتارامان عن تقديم عدد من الحوافز المرتبطة بالتوظيف للشركات للمساعدة في تعزيز فرص العمل.

يشار إلى أن هذه هي الموازنة الأولى في ظل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة مودي بعد أن خسر حزبه الأغلبية في الانتخابات.

برزت البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة كشواغل رئيسية للناخبين رغم سرعة النمو الاقتصادي في الهند.