وزير فلسطيني سابق يستعرض أوضاع الأسرى المأساوية: زادت سوءا في حقبة نتنياهو

قال وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق أشرف العجرمي، إنه منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وضم كل من وزيري المالية، والأمن القومي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير إليها، بدأت ظروف الأسرى تزداد سوءا وتعقيدا.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن أن بن جفير زعيم لحركة من حركات الصهيونية الدينية، وعنصر متطرف ومجرم، وبدأ بسياسة التنكيل والتضييق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين طالت كل مناحي الحياة.

وأشار إلى أن التضييق شمل تقليص كميات المياه وزيارات الأهل، والطعام المقدم، والعزل ومنع الضوء والشمس عنهم، بجانب الضرب والتنكيل بشكل قاس ومؤلم سواء في الذهاب إلى المستشفيات أو المحاكم.

وشدد على أن هذا الأمر لم تشهده حركة الأسرى من قبل إلا في بدايات عمليات الاعتقال في عام 1967.

وتابع: «الآن ما تشهده الحركة الأسيرة في ظل سياسة بن جفير، وسياسة الحكومة الحالية ازداد تفاقما وخطورة بعد حرب غزة، حيث اعتقل أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، هؤلاء الذين اعتقلوا تحديدا تمارس ضدهم كل أشكال التنكيل بما فيها القتل، وهناك شواهد بأن ما تم اعتقالهم يصل إلى أكثر من 30 معتقلا قد قتلوا خلال عملية الاعتقال».