 القبض على رجل أعمال كوري جنوبي لاتهامه بالتلاعب في أسعار الأسهم - بوابة الشروق
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القبض على رجل أعمال كوري جنوبي لاتهامه بالتلاعب في أسعار الأسهم

أرشيفية
أرشيفية
 سول (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 12:39 م

ألقي القبض على مؤسس شركة كاكاو الكورية الجنوبية التكنولوجية اليوم الثلاثاء، لاتهامه بالتلاعب بأسعار الأسهم.

وأصدرت محكمة جزئية في سول مذكرة اعتقال بحق كيم بيوم سو، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى خطورة إمكانية فرار سو (58 عاما) أو تدمير أدلة محتملة.

ويشتبه في أن كيم وإدارة شركته قاموا بتضخيم أسعار سهم شركة اس ام  إنترتينمنت الموسيقية الكورية بصورة مصنعة في فبراير العام الماضي خلال حرب مزايدة لمنع استحواذ منافس عليها.

بعد شهر، في مارس 2023، أصبحت شركة كاكاو، التي يترأسها كيم، حاملة الأسهم الرئيسية في شركة اس ام إنترتينمنت.

ومن المقرر استمرار احتجاز كيم لمدة 20 يوما، من المتوقع أن يجرى المدعى العام خلالها المزيد من التحقيقات وتوجيه اتهامات رسمية.


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