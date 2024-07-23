استطلاع يظهر تمتع إسبانيا بشعبية بين السياح الألمان

أظهر استطلاع حديث مدى شعبية إسبانيا بين السياح الألمان، حيث أمضى ما يقل قليلا عن ثلثي عدد الألمان البالغين عطلة في إسبانيا ، بينما تتزايد الاحتجاجات ضد السياحة الجماعية في البلاد .

وأشار 64 % ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياسات الرأى العام وأبحاث السوق إلى أنهم أمضوا عطلة واحدة على الأقل في إسبانيا.

وذكر 19 % ممن شملهم الاستطلاع أنهم أمضوا عطلة في إسبانيا مرة واحدة فقط .

وذكر 29 % أنهم زاروا إسبانيا بين مرتين وخمس مرات. وقضى 10 % عطلات في إسبانيا من ست إلى عشر مرات، وزار % 4 إسبانيا ما بين11 و 20 مرة، وذكر 2 % أنهم زاروا البلاد أكثر من 20 مرة.

وتصدرت إسبانيا، التي تحظى بشعبية كبيرة كمقصد سياحي، عناوين الصحف، بسبب الاحتجاجات الكثيرة ضد السياحة الجماعية المفرطة. وتحظى إسبانيا بشعبية كبيرة بين السياح الألمان والبريطانيين والفرنسيين والأمريكيين.