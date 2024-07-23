قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنّ أولويات الرئيس جو بايدن، خلال الأشهر المتبقية من ولايته كرئيس للدولة هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة المساعدات إلى أوكرانيا.

وقال بلينكين للصحفيين: «سيركز الرئيس جهوده على استعادة السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأيضا سيركز على تقديم الدعم إلى أوكرانيا»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه بالتخلي عن احتمالات إعادة انتخابه، اختار بايدن تحقيق النتائج القصوى لرئاسته خلال الفترة المتبقية من ولايته.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة «إكس»: «بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي».

ووعد بايدن، بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.