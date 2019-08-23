تفاؤل في الحزب الديمقراطي الإيطالي بعد أول محادثات حول تشكيل ائتلاف مع حركة خمس نجوم

التقى اليوم الجمعة الحزبان اللذان يحاولان تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا لإقصاء الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني من السلطة، وتفاوضا حول اتفاق لتشكيل ائتلاف.

وفقا لاستطلاعات الرأي، يعتبر الاتفاق بين حزب حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي هو البديل الوحيد للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة سيفوز بها حزب الرابطة بزعامة سالفيني بشكل مريح.

وقال جراتسيانو ديل ريو المتحدث باسم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب للصحفيين "كانت بداية جيدة حقا"، بعد اجتماع استمر ساعتين تقريبا مع نظرائه من حركة خمس نجوم.

ووافق أندريا ماركوتشي، زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، قائلاً: "لا نرى عقبات لا يمكن التغلب عليها أمامنا"، متحدثًا عن "مناخ إيجابي وبناء".

ومنح الرئيس سيرجيو ماتاريلا حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي بضعة أيام فقط للتوصل الى اتفاق. وبصفته حكما في الأزمة السياسية، يمكن لماتاريلا تعيين حكومة جديدة أو حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات.

وأمس الخميس، وبعد جولة أولى من المشاورات مع الزعماء السياسيين، قال ماتاريلا إنه سيعقد جولة ثانية يوم الثلاثاء المقبل، وبعد ذلك "سوف يتوصل إلى استنتاجات ويتخذ القرارات اللازمة".

أنهى سالفيني تحالفه الذي استمر لمدة 14 شهرًا مع حزب خمس نجوم في الثامن من أغسطس، ولكن في محاولة لمنع تشكيل تحالف بين حزب خمس نجوم والحزب الديمقراطي، اقترح العودة إلى التحالف مع شريكه السابق حزب خمس نجوم، لكن الحزب رفض.