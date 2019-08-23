البديل الألماني يوجه انتقادات لفولكسفاجن قبيل المؤتمر العام له

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انتقد جناح حزب البديل الألماني في برلمان ولاية سكسونيا السفلى مطالبة مجلس إدارة مجموعة فولكسفاجن لإنتاج السيارات بتغطية اسم المجموعة خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب في سائر ألمانيا بقاعة اجتماعات أطلق اسم المجموعة عليها في مدينة براونشفايج.

وقالت رئيسة جناح الحزب دانا جوت: "بهذا الفعل يشوه مجلس إدارة فولكسفاجن آلافا من أعضاء الحزب وملايين من ناخبيه".

وأضافت جوت قائلة في بيان نشر اليوم إن هؤلاء الناس سيراجعون أنفسهم بالتأكيد عند إقدامهم مستقبلا على شراء سيارة بولو أو جولف أو باسات.

كان ممثلو الموظفين بالمؤسسة أعلنوا يوم الأربعاء الماضي أنهم لا يتحملون انعقاد مؤتمر حزب البديل من أجل ألمانيا في القاعة التي تحمل اسم "قاعة فولكسفاجن".

وأعلنت المؤسسة عن دعمها لهذا التحرك وطالبوا الشركة القائمة على تشغيل القاعة بتغطية اسم الشركة.

من جانبها قالت الشركة المشغلة للقاعة إنها كشركة عامة فهي ملزمة بتأجير القاعات لجميع الأحزاب غير المحظورة والتي سمح بها القانون.