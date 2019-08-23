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تقرير: شرطي ألماني يفقد وظيفته بسبب نشر رسالة معادية للسامية

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
كولونيا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 11:15 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 11:15 ص

فقد شرطي في مدينة كولونيا الألمانية وظيفته بسبب نشره رسالة معادية للسامية.

وقال رئيس شرطة كولونيا، أوفه ياكوب، في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "عندما علمت بالأمر، بدأت على الفور إجراءات تأديب رسمية بهدف الفصل".

وأكدت وزارة الداخلية المحلية لولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة في ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، حيث قال متحدث باسم الوزارة اليوم إنه لا يوجد "أدنى تسامح مع أعمال تحريض معادية للسامية".

وتدور الرسالة حول صورة تم إرسالها عبر تطبيق "واتس آب"، والتي يظهر فيها الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر مع مقولة: "ما الفرق بين بابا نويل ويهودي؟ اتجاه المدخنة".

يشار إلى أن بابا نويل يهبط في المعتاد من مدخنة المنازل. وتشير هذه المقولة إلى عمليات القتل الممنهجة ضد اليهود في معسكرات الاعتقالات النازية، وحرق جثث القتلى في محارق يخرج من مداخنها رماد الجثث.

وقال ياكوبس: "نشر مثل هذه الصور التحريضية غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لي، ويضر بسمعة شرطة كولونيا".

وذكرت الصحيفة أن الرسالة تم اكتشافها بالصدفة في إطار تحقيقات أخرى كانت تُجرى ضد الشرطي.

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