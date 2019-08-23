ريال مدريد يضع ضمانات على قدم نيمار قبل التعاقد معه

ذكرت تقارير إعلامية في إسبانيا اليوم الجمعة أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يتقدم بخطوات ثابتة في طريقه نحو التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت صحيفة "أ س" الإسبانية أن القيادات البارزة في مجلس إدارة ريال مدريد يؤمنون بشدة في حظوظ ناديهم في حسم صفقة نيمار سواء عن طريق الإعارة أو الانتقال بصفة نهائية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد تنتظر اتصالا من نظيرتها في باريس سان جيرمان لاتخاذ الخطوة الأخيرة في سبيل اتمام صفقة النجم البرازيلي.

وقالت "أس" أيضا أن إتمام صفقة انتقال نيمار لريال مدريد يعتمد على عدة عوامل، بدنية ورياضية واقتصادية، فعلى سبيل المثال يتعين على ريال مدريد بيع أحد لاعبيه قبل ضم نيمار.

أما من ناحية الجانب البدني، تثير الإصابات المتعاقبة لنيمار شكوك وقلق إدارة ريال مدريد، وهو أمر تتفهمه إدارة باريس سان جيرمان أيضا، التي تتفق في هذا التصور مع إدارة النادي الملكي.

ويعلم ريال مدريد جيدا حقيقة الإصابات التي يتعرض لها نيمار من وقت لآخر، كما أن لديه معلومات كافية حول طبيعة هذه الإصابات وتاريخها وعدد المرات التي لجأ خلالها نجم منتخب البرازيل لإجراء عمليات جراحية.

كما أنه يدرك بشكل قاطع أن نقطة ضعف نيمار من الناحية البدنية تكمن في قدمه.

وألمحت "أ س" إلى أن باريس سان جيرمان يعتقد في أن رحيل نيمار ليس بالأمر السهل، وذلك بسبب إصاباته المتلاحقة وخاصة في القدم، ولذلك يفضل ريال مدريد الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، تحسبا لعودة سقوطه فريسة للإصابات من جديد.