أثارت زوجة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز لاعب فريق مانشستر سيتي، رياض محرز، انتقادات مجموعات السلامة على الطرق في بريطانيا بعد ظهورها في فيديو وهي تقود سيارتها على طريق سريع وقدميها على عجلة القيادة.

ونشرت ريتا محرز، عارضة الأزياء السابقة، البالغة من العمر 25 عاما، مقطع فيديو على حسابها على موقع انستجرام، وهي تقود سيارتها على طريق سريع في بريطانيا دون أدنى تحمل للمخاطر الكبيرة التي من الممكن أن تتسبب بها تلك الوضعية أثناء القيادة، وهو ما أنتقده متابعوها.

بحسب موقع جريدة "ذا صن "البريطانية ظهرت محرز وهي تنظر إلى الكاميرا وتقود سيارة مرسيدس G-Wagon، تبلغ تكلفتها 130 ألف جنيه إسترليني على طول الطريق المزدحم بينما تستقر ساقيها على لوحة القيادة.

وأدانت مجموعات السلامة على الطرق الرئيسية في المملكة المتحدة الفعل المتهور التي ظهرت به في الفيديو وهي تقود سيارتها، وقال رودني كومار، المتحدث باسم مؤسسة IAM RoadSmart المعروفة سابقا بمعهد سائقي الدراجات في بريطانيا أن: "القيادة بهذه الطريقة خطيرة بكل تأكيد ويمكن أن تؤدي إلى مأساة ليس فقط لركاب هذه السيارة ولكن لأشخاص آخرين على هذا الطريق السريع.

وأضاف كومار: "نشر مقطع فيديو كهذا على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد الأمر سوءًا، حيث إنه يظهر تجاهلًا واستخفافا بحياة مستخدمي الطرق الأبرياء الآخرين، هذا الفيديو ليس مدعاة للفخر بكل تأكيد، ومخزٍ تمامًا".

وتابع: "إن وضع قدميك على لوحة التحكم في السيارة أمر خطير بشكل لا يصدق في حالة حدوث تصادم، وانفجار الوسادة الأمان الهوائية التي يتم تصميمها لحماية من يجلسون في وضع طبيعي".

ريتا التي نشأت في جرافسيند، شمال غرب انجلترا، تعترف بأنها تحب نمط الحياة الفاخر وهو ما يتحقق بالفعل كونها زوجة لاعب كرة قدم يتقاضى 200،000 جنيه إسترليني في الأسبوع.