إصابة فلسطينيين اثنين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود غزة

تصدى جنود إسرائيليون لما وصفوه بمحاولة مسلحة للتسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل ليلا، ما اسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين،بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة للصحفيين الجمعة أن فلسطينيا اصيب بجروح في ساقه،فيما أصيب الآخر بجرح خطيرة بنيران جنود إسرائيليين شرق مدينة غزة ليلة أمس الخميس .

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن قواته أصابت ليل الخميس/الجمعة فلسطينيا بجروح بعد اقترابه من السياج الفاصل شرق قطاع غزة وهاجمها بقنابل يدوية.

وقال الجيش في بيان إن استطلاعاته رصدت مسلحًا يقترب من السياج الأمني شمال قطاع غزة وقام بإلقاء عدة قنابل يدوية باتجاه قوات الجيش التي كانت تستعد في المكان فور رصده وقامت باستهدافه. وأضاف: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وقتل تسعة نشطاء فلسطينيين، غالبيتهم من حركة حماس، منذ مطلع الشهر الجاري باستهداف إسرائيلي لدى محاولتهم اختراق السياج الحدودي مع قطاع غزة في عمليات "فردية" بحسب الحركة.