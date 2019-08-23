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مظاهرات جديدة للحراك الشعبي في الجزائر تطالب بحوار مشروط

د ب أ
نشر فى : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 3:18 م | آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 3:18 م

جدد مئات الجزائريين اليوم الجمعة العهد مع مظاهرات جديدة للمطالبة بحوار مشروط، ورحيل كل رموز النظام.

نزل مئات الاشخاص إلى وسط العاصمة الجزائرية في مشهد هو الـ27 من نوعه، حاملين شعارات ترتكز اساسا على أنه " لا حوار، لا انتخابات بإشراف رموز العصابة"، و" محور الحوار: ذهاب رموز العصابة، ارجاع السلطة للشعب". فضلا عن " دولة مدنية لا عسكرية".

ورفع المتظاهرون شعارات أخرى مناوئة لأعضاء هيئة الوساطة والحوار الوطني التي اطلقت مشاورات مع مختلف فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها منذ 22 فبراير الماضي.

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