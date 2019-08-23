عرضت فضائية «يورو نيوز عربية»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لامرأة أرمينية فاجأتها الانقباضات وأعراض الطلق وكانت في طريقها لحضور مراسم منحها الجنسية الأمريكية مما استدعى تسريع العملية لها بشكل خاص.

وعانت المرأة آلام المخاض على الرغم من أن موعد ولادتها القيصرية كان محدداً الأسبوع القادم، وقام القاضي كورماك كارني من كاليفورنيا، أمس الخميس 22 أغسطس، بتوطين السيدة البالغة من العمر 31 عاماً، بعد رفضها المغادرة قبل أداء القسم بسبب قلقها من سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدت السيدة القسم بشكل استثنائي على انفراد قبل بدء الحفل الرسمي الذي شهد توطين نحو 3200 شخص من 114 دولة في مركز المؤتمرات في لوس أنجلوس.