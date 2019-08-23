 وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار قرب حاجز للجيش في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار قرب حاجز للجيش في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

نشر فى : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 10:29 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 10:29 ص

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن انفجار وقع قرب حاجز للجيش في جلبوع شمالي مدينة جنين بالضفة الغربية، حسب ما أفادت "سكاي نيوز" عربية.

كما أصيب مستوطنان اثنان بجراح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليب غربي رام الله.

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