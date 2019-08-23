 بالفيديو.. جونسون يضع قدمه على طاولة أمام ماكرون في قصر الإليزية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. جونسون يضع قدمه على طاولة أمام ماكرون في قصر الإليزية

جونسون يضع قدمه على طاولة أمام ماكرون في قصر الإليزية
جونسون يضع قدمه على طاولة أمام ماكرون في قصر الإليزية
دينا النجار
نشر فى : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 2:14 م | آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 2:14 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، فيديو قصير لتفسير واقعة الصورة التي تداولتها وسائل الإعلام لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يضع قدمه على الطاولة أثناء جلوسه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر فيديو لرئيس الوزراء البريطاني، وهو يضع قدمه على طاولة للشاي خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، وكأنه في بيته، واستدرك بوريس الذي يقوم بأولى زياراته إلى الخارج منذ وصوله إلى «داون ستريت 10» الموقف، حيث لوح للصحفيين ومازحهم، أما ماكرون، فقد شاهد ما فعله ضيفه الإنجليزي وهو يبتسم.

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