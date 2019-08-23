عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة، فيديو قصير لتفسير واقعة الصورة التي تداولتها وسائل الإعلام لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يضع قدمه على الطاولة أثناء جلوسه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر فيديو لرئيس الوزراء البريطاني، وهو يضع قدمه على طاولة للشاي خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، وكأنه في بيته، واستدرك بوريس الذي يقوم بأولى زياراته إلى الخارج منذ وصوله إلى «داون ستريت 10» الموقف، حيث لوح للصحفيين ومازحهم، أما ماكرون، فقد شاهد ما فعله ضيفه الإنجليزي وهو يبتسم.