وزير خارجية إيران يصل فرنسا لبحث الحفاظ على الاتفاق النووي

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى باريس، ليلة الخميس، في ختام جولته الاوروبية التي زار خلالها الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج.

ومن المقرر إن يلتقي ظريف خلال زيارته إلى باريس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان للبحث وتبادل وجهات النظر حول كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كان مستشار رفيع المستوي للرئيس ماكرون قد زار ايران مرتين خلال شهري يونيو ويوليو الماضي للبحث في الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد بدا جولته من فنلندا ومن ثم زار السويد والنرويج قبل وصوله الى

باريس، حيث اجرى محادثات مع كبار المسؤولين في الدول المذكورة حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ومنها الاتفاق النووي والامن في المنطقة.

كان ظريف قد قال في كلمة له في معهد "ستوكهولم" الدولي للسلام (سيبري) في ستوكهولم أول أمس الأربعاء "لقد عملنا بكل ما وافقنا عليه في الاتفاق النووي".

أضاف ظريف "لكن الظاهر أن الطرف الآخر يريد أن يملي علينا بعض القضايا في حين أن نصوص الاتفاق تضمنت تلك القضايا وبينتها بوضوح ولم يبق شيء لم يتم التطرق إليه".

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد انحسبت من الاتفاق النووي في شهر مايو الماضي وفرضت عقوبات على إيران شملت من بين اشياء اخرى النفط .