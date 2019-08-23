«النقل» تطور التطبيق الإلكتروني حجز تذاكر القطارات

أعلنت شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس آي تي" بوزارة النقل، تكثيف العمل حاليا لتطوير تطبيق حجز تذاكر القطارات، لإتاحة الفرصة لحجز القطارات غير المكيفة وتسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكة الحديد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن برنامج الاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول والذي يتم استخدامه لمواكبة التقدم التكنولوجي وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر، يساهم في التيسير على ركاب السكك الحديدية في حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت.

وأوضحت أن برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يقوم بتسهيل عملية الاستعلام والحجز على القطارات مما يوفر له الوقت والجهد، وسهولة التواصل مع الركاب، وتلقى المقترحات، وإبلاغ العملاء بأي أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يتم تحميله من على المتجر الالكتروني (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام) وسيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على (Apple store) ويتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الالكتروني لحجز التذاكر.

وتابعت: "بعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة، ويقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب، بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال أي مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ".