الحريري يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تنفيذ مشروعات مؤتمر سيدر

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مباحثات مع وفد من البنك الدولي، تناولت استعراض مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، وسبل تنفيذ المشروعات التي تضمنها مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية "سيدر" التي تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم خلال المباحثات، التي أجريت بحضور إيمانويل نيرينكيندي المدير العام لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والمدير الإقليمي للبنك ساروج كومار جاه، وعدد من الوزراء والمسئولين اللبنانيين، بحث الدور الذي يمكن أن يطلع به البنك الدولي في وضع الدراسات المالية والتقنية والقانونية لتسهيل هذه المشروعات.

وأسفر مؤتمر "سيدر"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.