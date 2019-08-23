ضبط 4 أشخاص لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى في الجيزة







ضبطت مباحث الأموال العام بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، 4 أشخاص لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى في الجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إتجار "حاصل على بكالوريوس تجارة" مقيم بإمبابة، وشخص "حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية" مقيم بالدقى، وآخر"بدون عمل" مقيم بالمقطم بمحافظة القاهرة، بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شقة سكنية، قام الأول باستئجارها بأحد العقارات بالدقي بالمخالفة لأحكام القانون.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم حال تعاملهم مع أحد المصادر السرية بداخل الشقة المُشار إليها، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها "37245" 37 ألف دولار أمريكى، 299 ألف جنيه مصرى، 865 يورو، 110 جنيه إسترلينى"، وماكينة عد نقود، وهاتفين محمول تم فحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، والتى أسفرت عن احتوائهما لرسائل ومحادثات دالة على ارتكاب الجريمة وبمواجهة المُتهمين اعترفوا بصحة الواقعة.

ومن ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص "بدون عمل"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية قدرها "2700 دولار أمريكى، 1030 ريال سعودى، ألف درهم إماراتى، ألفي دينار جزائرى، 12 ألف جنيه مصرى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.