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الإفتاء توضح حكم صرف الزكاة لمؤسسة بحث علمية

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 1:59 م | آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 1:59 م

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها مفاداة: «ما مدى مشروعية إخراج الزكاة والصدقات الجارية ونحوها لمؤسسة تعليمية غير ربحية؟».
وقالت في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنه يجوز شرعًا إخراج الزكاة والصدقات والأوقاف ونحوها لمثل هذه المؤسسات، والإنفاق في ذلك يُعَدُّ في سبيل الله شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ»، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

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