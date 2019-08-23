تقارير عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق المسيب بالعراق

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قال مصدر أمني في محافظة بابل العراقية اليوم الجمعة إن حصيلة تفجير المسيب ارتفعت إلى 28 مصابا.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن"المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

كانت الشرطة العراقية قد أعلنت اليوم أن 7 أشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة داخل دراجة نارية في منطقة المسيب التابعة لمحافظة بابل.

وأوضحت مصادر في قيادة شرطة بابل أن عبوه ناسفة مزروعة بدراجه نارية انفجرت في سوق منطقة المسيب.

وأضافت المصادر أن الانفجار "تسبب في إصابة ٧ مدنيين بجروح وأضرار مادية في المحال التجارية".