بوتين يلتقي أردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل

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يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي ، رجب طيب أردوغان ، يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية من الجانبين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلاً عن مكتب أردوغان أن الاجتماع سيعقد في موسكو.