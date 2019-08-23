بوتين يلتقي أردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل

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يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي ، رجب طيب أردوغان ، يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية من الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلاً عن مكتب أردوغان أن الاجتماع سيعقد في موسكو.