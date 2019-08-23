 بوتين يلتقي أردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
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بوتين يلتقي أردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل

د ب أ
نشر فى : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 9:26 م | آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 9:26 م

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي ، رجب طيب أردوغان ، يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية من الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلاً عن مكتب أردوغان أن الاجتماع سيعقد في موسكو.

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