مقترح بتأسيس أول شركة مصرية تجارية مجمعة لتصدير الكتب

اتحاد الناشرين: 200 مليون دولار صادرات القطاع الغير رسمي للكتب.. وجيه: 50% دعما لـ«بوليسة» الشحن لافريقيا وكردستان والعراق



اقترح المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية والكتب تأسيس شركة مصرية تجارية مجمعة لتصدير الكتب تحت راية شركة واحدة للتصدير تضمن حقوق المصدريين، علاوة على زيادة حجم صادرات الكتب، بحسب تصريحات نديم إلياس، رئيس المجلس.

وقال نديم إنه سيتم اعداد دراسة بهذا المقترح خلال الفترة المقبلة تقدم لاتحاد الناشرين المصريين.

جاء ذلك الثلاثاء الماضي، خلال ندوة عقدها المجلس مع اتحاد الناشرين المصريين، للتعريف بأهمية الانضمام لعضوية المجلس، وبحث المشاكل التى تواجه المصدريين فى المعارض والبعثات التجارية.

وناقش الاجتماع مشكلة تراجع صادرات الكتب بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث سجلت صادرات الكتب خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 نحو 7.5 مليون دولار فقط، وفقا لرئيس المجلس، الذي أشار إلى أن صادرات العام الماضي 2018 حققت 15.5 مليون دولار.

وقال إلياس أن أرقام الصادرات أكبر من الرقم المعلن وذلك لعدم حدوث تسجيل من قبل الشركات المصدرة، مضيفا "كلما كانت صادرات القطاع أكبر كلما زاد دعم القطاع، مشيرا إلى زيادة الصادرات تساعد القطاع علي المطالبة بزيادة الدعم من الدولة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للطباعة أن الدولة تقدم كل أنواع الدعم للمصدريين لزيادة الصادرات، سواء كان دعم نقدي، أو دعما فني لجزء من تكلفة المعارض الخارجية، إلى جانب بعثات تجارية والتي تتيح فرص للتعرف على متطلبات هذه الدول.

ومن جهته، قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الرقم الحقيقي لصادرات قطاع الكتب بالقطاع غير الرسمي تجاوزت ٢٠٠ مليون دولار سنويا، مشيرا إلى ضرورة انضمام المصدريين إلى القطاع الرسمي لزيادة حجم تصدير الكتاب والحصول على الدعم بشكل أكبر.

وعلى جانب آخر، قال محمد وجيه المدير التنفيذي للمجلس، أن الشحن لدول افريقيا وكردستان والعراق مدعوم بنسبة 50% على بوليسة الشحن، وذلك من خلال شحن المصدر إلى الخارج مباشرة وليس من خلال شركة شحن، مشيرا إلى أن الدولة تقدم الدعم مباشر للشركة المصدرة وليس من خلال الشركات الوسيطة.

وأضاف المدير التنفيذي، أن هناك دعما آخر قد يصل إلى نسبة 8% على اجمالي قيمة الفاتورة، وذلك إذا تجاوزت القيمة المضافة 50% بالمنتج، بدلا من 2.5% حاليا.

وكشف وجيه، عن تنظيم معرضين للجزائر بمشاركة 16 شركة، والشارقة بمشاركة 25 شركة، في شهر سبتمبر المقبل.