ليفربول يحفز محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول

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نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لمحمد صلاح نجم الريدز والفراعنة خلال تدريبات الليفر الاستعدادية الأخيرة لمباراة الجولة الثالثة من البريميرليج والتي ستقام غدا السبت على ملعب آنفيلد.

وكتبت حساب نادي ليفربول العربي الرسمي، مساء اليوم الجمعة:"يبدو أن الملك محمد صلاح مستعد جيدا لمواجهة الغد".

ويسعى صلاح للعودة للتسجيل من خلال بوابة أرسنال وذلك بعد صيامه بالمباراة الماضية أمام ساوثهامبتون والتي انتهت لصالح الريدز (2-1).

ويدخل ليفربول مواجهة أرسنال وبرصيده 6 نقاط بصدارة البريميرليج، وهو نفس رصيد الجانرز صاحب المركز الثاني بالترتيب، ولكن يتصدر الليفر بفارق الأهداف.