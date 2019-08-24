مستوطنون يرشقون سيارات الفلسطينيين بالحجارة جنوب نابلس وشرق الخليل

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أغلق عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، الشارع الرابط بين حوارة جنوب نابلس ومناطق شمال الضفة الغربية (يتسهار)، ورشقوا سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلقوا شارع (يتسهار) واعتدوا على سيارات المواطنين التي حاولت المرور برشقها بالحجارة.

وفي جنوب الضفة، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين على الشارع الالتفافي رقم 60 بمحاذاة منطقة خارصينا شرق مدينة الخليل ورشقوها بالحجارة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من المستوطنين تجمعوا على الشارع الاستيطاني ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، فيما عززت قوات الاحتلال من تواجدها في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية في مركبات المواطنين.

إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل واد الشاجنة غرب بلدة دورا وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم، مما أدى إلى عرقلة حركة السير وتوقيف المواطنين في الاجواء الحارة.

في سياق آخر، أحيت مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري اليوم الجمعة، الذكرى الـ50 لحريق المسجد الاقصى المبارك على يد متطرف يهودي.

وانطلقت المسيرة جنوب القرية ورفع المشاركون فيها الاعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال والداعية الى الوحدة الوطنية ورص الصفوف.

وأكد المشاركون أن هذه الأرض فلسطينية، وأن المسجد الأقصى مسجد إسلامي بقرار رباني، وأن الاحتلال والجدار والاستيطان إلى زوال.