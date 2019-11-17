المرشد الإيراني: ينبغي ألا يرتبط اقتصادنا بنتائج انتخابات بلد ما

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه يجب ألا يرتبط اقتصاد البلاد بأي شكل من الأشكال بالتغيرات الخارجية، معتبرًا أن أي ارتباط من هذا القبيل يمثل خطأ استراتيجيًا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية، عنه القول، خلال اجتماع للحكومة بمشاركة الرئيس حسن روحاني، "لا ينبغي أن تنتظر الخطط الاقتصادية لرفع العقوبات أو لنتائج انتخابات بلد ما"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الإنتاج هو العامل الأساسي لحل المشاكل الاقتصادية كالبطالة والتضخم، وانخفاض سعر العملة الوطنية، وبالتالي لا بد من بذل كل ما نستطيع لتطوير قطاع الإنتاج، وطالب الحكومة برفع العراقيل التي تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنتاج.

من جانبه، قال روحاني إن البلاد تعاني، منذ أبريل الماضي، من تداعيات انتشار فيروس كورونا كباقي دول العالم، مضيفًا أن الحكومة ورغم المشاكل التي سببتها هذه التداعيات استطاعت، وبالاستفادة من التجارب إدارة المواجهة بنجاح، بحيث أن الاقتصاد الإيراني لم يتضرر من تداعيات كورونا إلا بنسبة 3% فيما وصلت أضرار الكثير من الدول إلى 20%.