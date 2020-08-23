أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بقاء محمود شيكابالا قائد الأبيض، ضمن صفوف الفريق، حتى يقرر اعتزاله كرة القدم، وذلك في تصريحاته عقب الفوز على الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف في القمة 120 التي أقيمت أمس.

وأضاف منصور، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "تن": "شيكابالا من أهم لاعبي الزمالك لدي، ولا يوجد لديه عرض احتراف من أمريكا".

تابع: "شيكابالا مستمر معنا حتى الاعتزال، أو عندما يقول (أنا خلصت وعايز اشتغل في النادي مدرب)".

وأضاف: "أنا قدمت وعدًا لمصطفى محمد بالاحتراف لأنه سيتلقى عرضًا بالفعل، وأيضًا فرجاني ساسي لا يوجد لديه مشكلة في التجديد، وأعتبره زملكاوي مصراوي".

واستطرد: "هناك 7 لاعبين ناشئين سيتم تغيير عقودهم غدًا كما أتفقت معهم، ولا يجوز حصول ناشئ على 20 ألف جنيه وآخر على 50 ألفا بعد وجودهم في الفريق الأول".

واختتم: "طارق حامد ومحمود علاء لا توجد مشكلة في عقودهم، ولدينا مباراة مهمة مع الرجاء في المغرب، وأتمنى وجود الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا".