هل يستطيع ترامب إرسال ضباط لمراكز الاقتراع لمراقبة الناخبين؟

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دق ناقوس الخطر بشأن تزوير محتمل للناخبين في الانتخابات المقبلة، حيث قال خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز، إنه يفكر في إرسال ضباط إنفاذ القانون إلى مواقع الاقتراع من أجل مراقبة ومنع تزوير الناخبين.

وأضاف ترامب "سيكون لدينا عمدة وسيكون لدينا إنفاذ القانون، ونأمل أن يكون لدينا مدعون عامون، سيكون لدينا الجميع والمدعين العامين"، لكن هل يمتلك ترامب سلطة إرسال ضباط لمراكز الاقتراع لمراقبة الناخبين؟

بحسب موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قد يواجه ترامب بعض المشكلات القانونية بخصوص تصريحاته في هذا الشأن، حيث يحظر القانون الاتحادي أي سلوك يخيف الناخبين، وتحظر عدة ولايات صراحة تواجد سلطات إنفاذ القانون في لجان الاقتراع.

ووفقًا لتوجيهات وزارة الدفاع، يجب على وزارة الدفاع والحرس الوطني أيضًا الامتناع عن إجراء عمليات في مراكز الاقتراع، وعلاوة على ذلك لا يتمتع الرئيس بصلاحية إرسال عمداء محليين إلى أي مكان، وقد يؤدي إرسال سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية المسلحة إلى مراكز الاقتراع إلى انتهاكات للقانون الجنائي الأمريكي، وبالتالي فإن سلطة ترامب في هذا الشأن باطلة.

وتم توضيح هذا الجزء في قانون الولايات المتحدة الذي يقول: "أي شخص بصفته ضابطًا في الجيش أو البحرية أو أي شخص آخر في الخدمة المدنية أو العسكرية أو البحرية للولايات المتحدة يأمر أو يجلب أو يحتفظ أو تحت سلطته أو تحت سيطرته أي قوات أو رجال مسلحين في أي مكان، حيث يتم إجراء انتخابات عامة أو خاصة، ما لم تكن هذه القوة ضرورية لصد الأعداء المسلحين للولايات المتحدة، يتم العقاب بموجب هذا العنوان أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو يتم استبعاده من تولي أي منصب شرفي، أو كليهما".

وقال إدوارد فولي، مدير برنامج قانون الانتخابات في كلية موريتز للقانون بجامعة أوهايو، لشبكة" سي إن إن"، إن الرئيس قد لا يخضع تقنيًا لهذا الحظر الجنائي، ولكن الآخرين المشاركين في سن الأوامر سيطبق عليهم العقاب.

وأضاف "فولي" أن الطريقة التي كُتبت بها غير واضحة، ويمكن القول إن القراءة الأفضل لهذا ستعفي الرئيس، سيكون بالتأكيد انتهاكًا للأشخاص الوسطاء الذين أصدروا الأوامر.

وأشار إلى أنه حتى في حال أمر المدعي العام، مكتب التحقيقات الفيدرالي المسلح بالتقدم إلى صناديق الاقتراع، فسيكون ذلك انتهاكًا للقانون.

وردًا على تصريحات ترامب، استشهد أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية ستيف فلاديك بالقانون الجنائي، وكتب على "تويتر": "ما يقترحه ترامب ليس مجرد هجوم بل إنه غير قانوني أيضًا".