قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن عدد الصيادلة في مصر يزيد 4.5 أضعاف عن المعدل العالمي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم السبت، أن الجامعات تخرج كل عام 15 ألف و200 صيدلي، مشيرًا إلى أن طاقة سوق العمل تستوعب من 4 إلى 6 آلاف فقط.

وأوضح أن الدولة نتيجة لهذا الفائض تمنع منح مزيد من التراخيص لكليات الصيدلة والأسنان في الجامعات الجديدة، مؤكدًا وجود عجز شديد في عدد الأطباء.

وذكر أن عدد الطلاب داخل كليات الصيدلة انخفض ابتداء من العام الماضي، ليصل إلى 300 طالب في الجامعات الخاصة، فضلًا عن تقليل العدد ما يعادل 25% في الجامعات الحكومية.

وتابع أن الوزارة اتبعت نظامًا جديدًا للدراسة في كليات الصيدلة، وهو دكتوراه الصيدلة وتصل إلى ست سنوات، موضحًا أن الطالب في السنة الأخيرة يتدرب من خلال المرور على قطاعات الدواء في مصر ثم يقرر التخصص الذي يريده.

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