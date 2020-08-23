عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الأهلي 3-1 مساء السبت في الجولة 21 من بطولة الدوري بعدة رسائل في اتجاهات عديدة.

صرح مرتضى عبر قناة TEN "منذ أن ترأست الزمالك لم أخسر من الأهلي سوى مرتين، لقد أكملت الدوري خصيصا من أجل هذه المباراة".

وأضاف "تقنية الفيديو رحمة من الله للأندية (اللي كانت "بتتفرم) من فريق واحد، وأيضا رحمة من الله أن أسامة فيصل وشباب الزمالك لم يلعبوا لقاء الدور الأول أمام الأهلي".

وتابع "لقاء الدور الأول أمام الأهلي سيعاد رغما عن عمرو الجنايني، لأنه لم يفتح أي تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة".

واستطرد "قلت لزيزو قبل المباراة بأنه لا يحتفل احتفال المصارعة منذ فترة، واليوم سجل واحتفل، والجميع سخر مني عندما تحدثت عن خاتم وليد سليمان، واليوم شارك بدون الختام".

وأشار "أخبرت مصطفى محمد بأنني سأوافق على احترافه إذا سجل في الأهلي ورفع لقب دوري أبطال إفريقيا، وأوباما يمتلك عرضا من الخارج وأنا في انتظار العرض وتحدثت من قبل أنني سأوافق على أي عرض يليق باللاعب والنادي".

وأتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته "عبد الله جمعة سيتواجد في مكتبي يوم الأحد لتجديد عقده، ولا توجد أي أزمة في تجديد عقد فرجاني ساسي".