إصابة 33 شخصا بكورونا بعد حضورهم حفل زفاف غربي ألمانيا

أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 33 شخصا بفيروس كورونا بعد حضورهم حفل زفاف في مدينة جروس-جيراو غربي ألمانيا.

وقالت اوته كيبر، من مكتب صحة الدائرة إن بعض هؤلاء الأشخاص هو الذي بادر بإجراء الاختبار.و

أضافت كيبر: "وقد تم إجراء الاختبارات في مراكز مختلفة أو عن طريق طبيب المنزل، الأمر الذي اختلفت معه مدة وصول النتائج، وقد تم إبلاغ كل أصحاب النتائج الإيجابية على الفور".

وحسب البيانات الصادرة عن السلطات المحلية، فقد احتفل العروسان بزفاهما مرتين الأولى في السابع والثانية في الرابع عشر من أغسطس الجاري، في الأولى حضر 100 شخص وفي الثانية 160 شخصا.

وأوضحت هذه البيانات أن أحد المصابين أو عدة مصابين نقلوا العدوى إلى غيرهم في تلك الأثناء دون أن يدروا.